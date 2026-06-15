Медики во Вьетнаме достали из заднего прохода мужчины 20-сантиметровую бутылку

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Жителю Вьетнама понадобилась помощь врачей из-за того, что у него в заднем проходе застряла пластиковая бутылка. Об этом сообщает портал Need to know.

Мужчина почувствовал боль, медики во время обследования увидели в его прямой кишке предмет, длина которого достигала 20 сантиметров, а диаметр – 5. Вьетнамец сначала предпринял попытку вытащить бутылку сам, но она была слишком глубоко, поэтому ее извлечением занялись специалисты.

Врачи провели операцию и вытащили предмет. Никаких серьезных повреждений пациент не получил. Он восстанавливается и находится под наблюдением медиков.

Хирург, который делал операцию, отметил, что многие люди сразу не обращаются за медпомощью, в итоге предмет может проникать глубже. Вследствие этого человек может получить осложнения.

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