06 мая, 09:41

В Москве врачи достали раскрытую булавку из носа двухлетнего ребенка

Врачи детской больницы имени З. А. Башляевой вытащили булавку из носа 2-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, родители самостоятельно пытались извлечь дома инородный предмет, однако булавка раскрылась и вызвала кровотечение. После этого семья обратилась к медикам.

Точное расположение предмета удалось установить в приемном покое благодаря обзорной рентгенографии. Случай требовал особой осторожности, поскольку булавка "вклинилась" в мягкие ткани полости носа – в средний носовой ход и решетчатый лабиринт.

Врачи-оториноларингологи провели операцию под наркозом. Они бережно извлекли инородное тело, использовав эндоскопическую оптику. Мальчик уже выписан домой в стабильном состоянии под наблюдение врача по месту жительства.

Заведующая оториноларингологическим отделением больницы Анна Царева подчеркнула, что при попадании инородного тела в нос не нужно пытаться его вытащить самостоятельно – это может ухудшить ситуацию, вплоть до попадания предмета в дыхательные пути и даже летального исхода.

Ранее подмосковные врачи спасли мужчину, которому гвоздь повредил глаз – прошел через нижнюю главную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе. Специалисты удалили предмет и ушили рваную рану оболочки глазного яблока. После стабилизации состояния пациента выписали.

