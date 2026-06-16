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16 июня, 06:59

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще шесть беспилотников, летевших на Москву, были уничтожены средствами ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы добавил, что к месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб.

Утром 16 июня над территорией столичного региона было ликвидировано уже 20 вражеских беспилотников. Специалисты устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Между тем временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первый аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как последние два полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.

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