Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, на опорной станции ВДНХ зафиксировано 12 миллиметров осадков, в Строгине – 10, в Тушине – 14, в Бутове – 15. При этом месячная норма составляет 77 миллиметров.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Дмитрове и Мелихове (35 миллиметров, что составляет 53% месячной нормы), в Сергиевом Посаде (32 миллиметра), Клину и Талдоме (26 миллиметров), Солнечногорске (23 миллиметра) и Кашине (20 миллиметров).

В течение дня, отметил Тишковец, синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать порции свежего полярного воздуха и полчища дождевых туч.

16 июня в столице прогнозируется облачная погода с кратковременным дождем. Местами могут пройти грозы. Температура воздуха днем в Москве составит от 15 до 17 градусов, по области – от 14 до 19 градусов. Атмосферное давление установится на отметке 740 миллиметров ртутного столба.