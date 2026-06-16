Гроза и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода с кратковременным дождем и местами грозой прогнозируется в Москве во вторник, 16 июня. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов тепла, в Подмосковье – от 14 до 19 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 10 градусов, по области – до плюс 8 градусов.

Прохладная и дождливая погода, которая будет соответствовать маю, ожидается в Москве на текущей неделе. По словам синоптиков, столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона.

При этом пик летней жары в Москве придется на июль. Эксперты отметили, что в среднем самым теплым месяцем является именно июль, поэтому статистически в это время фиксируется наибольшая вероятность экстремально высоких температур.