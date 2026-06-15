Климатолог Железнова: пик летней жары в Москве придется на июль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пик летней жары в столице придется на июль. Об этом Агентству "Москва" заявила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ирина Железнова.

По ее словам, в среднем самым теплым месяцем является именно июль, поэтому статистически в это время фиксируется наибольшая вероятность экстремально высоких температур.

"Но важно понимать, что это именно средние климатические значения. В каждый отдельный год температурный ход может быть не похож на среднее значение", – подчеркнула собеседница агентства.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) рассказали, что феномен Эль-Ниньо вызовет повышение глобальных температур в ближайшие месяцы, тем самым увеличив риск экстремальных погодных явлений. В настоящее время вероятность такого сценария оценивается в 80% на период с июня по август 2026 года. При этом есть вероятность его сохранения как минимум до ноября.