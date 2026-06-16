Собянин сообщил о ликвидации уже восьми беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее подразделения ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника на подлете к Москве. Всего 16 июня над столичным регионом было сбито уже восемь БПЛА.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первый аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как последние два полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.