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15 июня, 11:13

Происшествия

Власти Тулы окажут помощь всем пострадавшим при атаке БПЛА

Фото: МАХ/"Дмитрий Миляев"

Власти предоставят выплаты всем пострадавшим после атаки украинских БПЛА на Тулу. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавшие получат выплаты в связи с ранениями и утратой имущества. Всю необходимую помощь окажут и семьям погибших. Администрация Тулы продолжает подворовый обход в пострадавших от атаки населенных пунктах, чтобы зафиксировать повреждения и определить объем помощи.

"С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий", – указал Миляев.

Вражеская атака на Тулу произошла в ночь на 15 июня. В результате повреждения зданий зафиксированы в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинском. Среди жертв – три человека. Ранения также получили еще три человека, в том числе годовалый ребенок.

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