Силы ПВО за ночь уничтожили 123 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО за ночь сбили 123 украинских дрона над регионами России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось о гибели троих мирных жителей в результате атаки вражеских беспилотников на жилой сектор городского округа Тула. Еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев выразил соболезнованиям семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

До этого женщина погибла в Брянской области из-за удара украинского дрона. Пострадали также двое мужчин, им оказана медпомощь.