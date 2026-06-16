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16 июня, 06:02

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже пяти летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО ликвидировали еще три вражеских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.

Ранее силы ПВО уничтожили еще два дрона, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, всего над столичным регионом было перехвачено пять беспилотников. Специалисты выясняют возможные последствия воздушной атаки.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первая авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как последние два аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.

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