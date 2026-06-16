Собянин: средства ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр Москвы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее силы ПВО перехватили еще три дрона на подлете к столице. Всего утром 16 июня над Московским регионом было сбито уже 12 беспилотников.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первый аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как последние два полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.

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