Посольство РФ в Португалии не получало обращений о закрытии счетов россиян

Фото: пресс-служба МИД РФ

Посольство РФ в Лиссабоне осведомлено о ситуации о возможном закрытии счетов россиян в португальском банке, но пока не получало соответствующих обращений от граждан. Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии.

Ранее крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos предупредил часть россиян о принудительном закрытии счетов с 14 августа. Получателями такого сообщения в основном стали обладатели паспортов РФ без вида на жительство или те, кто не обновил информацию о своем статусе в банке.

В посольстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле. Кроме того, как отметили в дипмиссии, в португальских СМИ и интернете нет сообщений о массовом закрытии счетов россиян.

Агентство также проверило чаты российских соотечественников в соцсетях и мессенджерах – там информация о возможном закрытии счетов тоже не получила распространения.

При этом подобные ограничения, согласно правилам многих европейских банков, могут применяться не только к гражданам РФ, но и к любым клиентам, не предоставившим необходимые документы или не обновившим сведения о своем статусе вовремя.

Ранее сообщалось, что литовский Swedbank не будет обслуживать клиентов на русском языке с 10 сентября. В рассылке банка было сказано, что с указанной даты обслуживание будет возможно только на литовском и английском языках.