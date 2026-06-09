ГД ограничила максимальное число банковских карт до 20 на человека

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека до 20.

Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года. В первом чтении его рассмотрели в феврале 2026-го. Документ стал частью второго пакета мер по борьбе с кибермошенниками.

Теперь физическое лицо сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках вместе взятых. Есть и исключения – они могут быть установлены решением совета директоров Банка России. При этом в процессе подготовки документа из него исключили норму об обязательном указании идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при выдаче карт.

Закон также вводит так называемый период охлаждения. После того как клиент подтвердил перевод, банк может не выполнять его в течение 6 часов, если получит сведения о подозрительной операции или об обнаружении вредоносного программного обеспечения (ПО) на устройстве клиента.

В случае если кредитная организация нарушит это требование или не заблокирует перевод вовремя, из-за чего клиент потеряет деньги, банк обязан возместить ущерб. Однако это правило будет действовать только при наличии постановления о возбуждении уголовного дела. Компенсация не предусмотрена, если банк действовал согласно правилам, а клиент сам перевел средства мошенникам.

"Мошенники часто используют десятки подставных карт – так называемые дропперские счета, чтобы быстро обналичивать украденные деньги и запутывать следы. Ограничение в 20 карт на человека перекрывает этот канал", – подчеркнул в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Илья Вольфсон.

По его словам, уже имеющиеся у граждан карты останутся у владельцев – новые правила затронут только последующие выпуски. Для реализации механизма создается единая система учета платежных карт, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК).

Банки будут передавать туда сведения о выданных картах, и если у клиента уже накопилось 20 карт во всех банках, новый выпуск будет заблокирован, уточнил он.

Ранее депутат Госдумы Юрий Григорьев призвал усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками. Он предложил предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу, а также создать специализированные подразделения.