Стоимость самой дорогой жилой усадьбы в России составила почти 685 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самая дорогая историческая усадьба в России, которую можно использовать под жилье, расположена в Москве и продается за 684,9 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о трехэтажном особняке в столичном районе Замоскворечье. Его возвели в 1905 году. Усадьба имеет площадь 723,4 квадратного метра, а участок – 2,4 сотки. В здании уже заменены коммуникации и установлена система вентиляции, но все еще нет газа. Дом можно использовать как для проживания, так и под офис.

На втором месте по стоимости оказался особняк князя Кочубея в Ялте, который продается за 300 миллионов рублей. Площадь дома 1892 года постройки составляет 825 "квадратов", а площадь участка достигает 31 сотки. Трехэтажный дом имеет 15 комнат, бассейн и котельную, проведен газ.

Основатель одного из агентств недвижимости Ригина Гордеева в беседе с журналистами объяснила, что такое жилье приобретают специфические покупатели – коллекционные меценаты. Нередко это представители бизнеса, приобретающие объекты как инвестиционную достопримечательность и создающие в них резиденцию или офис.

При этом зачастую у таких зданий есть статус памятника культурного наследия, что ограничивает адаптацию объекта под современные требования. Покупатели подобных усадеб должны иметь большой запас свободных денежных средств на восстановление объектов.

"Однако спрос на такие объекты достаточно стабильный, поскольку он не привязан к стоимости кредитных ресурсов. Нередко подобные объекты продаются непублично", – отметила Гордеева и заметила, что часто размещать такие лоты на онлайн-площадках малоэффективно.

Стоимость подобных зданий может расти сколько угодно, но их реальная цена определяется обычно в ходе переговоров между продавцом и собственником. Поэтому итоговая сумма может на порядок отличаться от заявленной в объявлении.

Ранее стало известно, что студию без окна площадью 2,5 квадратного метра можно приобрести в Москве за 1,25 миллиона рублей. Помещение находится на первом этаже дома 2002 года постройки на Новороссийской улице в районе Люблино. В объявлении уточнялось, что сразу после сделки покупатель может получить московскую прописку.

