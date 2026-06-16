Приговор экс-генералу Попову оставили в силе

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Кассационный военный суд в Новосибирске оставил в силе приговор экс-командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ, бывшему генерал-майору Ивану Попову, который осужден за служебный подлог и мошенничество. Об этом представители суда сообщили ТАСС.

Адвокат бывшего генерал-майора Сергей Буйновский, в свою очередь, подчеркнул, что намерен обжаловать данное решение в Верховном суде.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, он и бывший замкомандующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Олег Цоков похитили более 1 700 тонн металлопроката военного назначения и сфальсифицировали документы.

В итоге металл продал предприниматель Сергей Моисеев. Он получил за это 4 года лишения свободы. Государство понесло ущерб в размере более 100 миллионов рублей.

В апреле 2025 года суд вынес Попову обвинительный приговор. Ему дали 5 лет колонии и потребовали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Также его лишили воинского звания. Защита пыталась обжаловать приговор.

Попов отбывает наказание в исправительной колонии в Коломне. Адвокат раскрыл, что бывший генерал-майор изготовляет сети для защиты от украинских дронов.