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16 июня, 23:00

Происшествия

Два человека пострадали в результате атак ВСУ в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в MAX.

По его словам, вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Малое Солдатское Беловского района. Пострадал 46‑летний мужчина – у него диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму.

"Еще одна атака пришлась рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина, у него слепые осколочные ранения", – подчеркнул Хинштейн.

Пострадавшим оказали первую помощь, их госпитализируют в Курскую областную больницу.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Дорогощь в Белгородской области. Мужчины получили осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказали необходимую помощь в районной больнице.

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