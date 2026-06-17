01:56Политика
Макрон вновь опубликовал видео с саммита G7 под трек "Капибара"
На видео французский лидер вместе со своей супругой встречает руководителей стран G7. Остается неясным, почему для ролика была использована именно такая песня.
В комментариях под постом Елисейского дворца собралось множество русскоязычных пользователей, которые с иронией отнеслись к выбранному треку. Они предположили, что это может быть любимая песня президента Франции.
Год назад в официальном TikTok-аккаунте Макрона вновь появилось видео под песню "Капибара". Ролик также был посвящен саммиту G7, на видео участники мероприятия проходят друг за другом под музыку, а после становятся вместе на одну платформу.
Тогда Плужников рассказал, что узнал о ролике президента Франции от друзей. Однако диджей не сразу поверил им, посчитав, что видео создано с помощью нейросети. Плужников добавил, что поставил лайк под видеозаписью и написал под видео комментарий, в котором поблагодарил французского президента за выбор трека.