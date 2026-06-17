Макрон вновь опубликовал видео с саммита G7 под трек "Капибара"

Официальный аккаунт президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети TikTok выложил видео со встречей лидеров стран "Большой семерки" (G7) под трек российского исполнителя Алексея Плужникова "Капибара".

На видео французский лидер вместе со своей супругой встречает руководителей стран G7. Остается неясным, почему для ролика была использована именно такая песня.

В комментариях под постом Елисейского дворца собралось множество русскоязычных пользователей, которые с иронией отнеслись к выбранному треку. Они предположили, что это может быть любимая песня президента Франции.

Год назад в официальном TikTok-аккаунте Макрона вновь появилось видео под песню "Капибара". Ролик также был посвящен саммиту G7, на видео участники мероприятия проходят друг за другом под музыку, а после становятся вместе на одну платформу.

Тогда Плужников рассказал, что узнал о ролике президента Франции от друзей. Однако диджей не сразу поверил им, посчитав, что видео создано с помощью нейросети. Плужников добавил, что поставил лайк под видеозаписью и написал под видео комментарий, в котором поблагодарил французского президента за выбор трека.