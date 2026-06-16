Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лебедянская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В Москве утвердили проект планировки территории площадью 5,18 гектара в Бирюлеве Восточном. Там появится транспортный узел "Лебедянская". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В состав транспортного узла войдет станция будущей Бирюлевской линии метро и остановки наземного транспорта. Кроме того, на проектируемой территории разместится перехватывающая парковка и многофункциональный общественно-торговый комплекс. Общая площадь застройки превысит 50 тысяч квадратных метров.

Для улучшения транспортной доступности планируется построить и реконструировать улично-дорожную сеть. Работы затронут участки Лебедянской улицы и бокового проезда Липецкой улицы. Также предполагается проведение благоустройства расположенной рядом территории.

Реализация проекта создаст комфортные условия для пассажиров станции метро "Лебедянская", где, по прогнозам, будет ежедневно совершаться 20 тысяч поездок.

Ранее в столице утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ". В рамках него на площади свыше 15 гектаров в Даниловском районе планируется построить несколько объектов. Среди них – станция "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро и многофункциональный комплекс с торговыми площадями.