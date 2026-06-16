Суперколледж в Коммунарке предоставит свыше 4,8 тысячи мест для стройотраслей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 4,8 тысячи студентов смогут обучаться строительным специальностям в суперколледже в Коммунарке. Для учащихся этого направления выделят около 15 тысяч квадратных метров помещений, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Коммунарка – один из будущих центров развития столицы. Мы протянули в район Сокольническую линию и построили Троицкую линию метро, возвели новые дороги и социальную инфраструктуру. Работа продолжается по всем направлениям, в том числе по созданию объектов будущего: кампуса Московского государственного технологического университета "СТАНКИН", межмузейного Депозитарно-выставочного комплекса, а также суперколледжа для более 16 тысяч студентов", – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В колледже будут созданы уникальные условия для получения среднего профессионального образования. Самым крупным станет направление строительство.

Общая площадь колледжа составит более 113 тысяч квадратных метров. В нем будут готовить специалистов по 7 направлениям: строительство, промышленность, информационные технологии, транспорт, образование, креативные индустрии и гостеприимство, финансы и торговля.

В рамках строительной специализации в колледже будут обучать специалистов по информационному моделированию, мастеров по ремонту и обслуживанию инженерных систем, профессионалов в области эксплуатации зданий и сооружений. Также колледж подготовит мастеров общестроительных, отделочных, декоративных и столярно‑плотничных работ, электромонтажников, специалистов по монтажу и эксплуатации сантехнических устройств, систем кондиционирования и вентиляции, сварщиков.

Руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров подчеркнул, что при проектировании учебных помещений для строителей особое внимание уделяют оснащению мастерских и лабораторий.

Студенты смогут работать на оборудовании, аналогичном тому, что применяют на реальных стройплощадках, пользоваться компьютерными классами с современным программным обеспечением, в том числе инструментами ТИМ‑моделирования. Для практических занятий планируют построить отдельный полигон. В результате ученики получат навыки, востребованные на рынке труда, добавил Александров.

Образовательная инфраструктура колледжа проектируется с учетом современных требований. В учреждении предусмотрены учебные аудитории, слесарные и сварочные, автомастерские для ремонта дорожно‑строительных машин, столярно‑плотницкие и отделочные.

Также будут оборудованы лаборатории по вентиляции, кондиционированию, водоснабжению, водоотведению, электротехнике и геодезии. Кроме того, студенты смогут пользоваться медиатекой с кабинками для индивидуальных занятий, рекреационными зонами и гардеробными.

Колледж будет построен в стиле русского авангарда, сообщал ранее Сергей Собянин. По его словам, сложная форма фасада с выступающими эркерами поможет улавливать прямой солнечный свет. Также сооружение будет переменной этажности – от трех до девяти этажей.