Студенты колледжей столицы прошли практику на площадках ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 9 тысяч студентов колледжей Москвы усовершенствовали свои профессиональные навыки на площадках ОЭЗ "Технополис "Москва", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Всего в городе действует 4 площадки, три из которых находятся на территории кластера ОЭЗ "Технополис "Москва". Здесь сконцентрировано высокотехнологичное оборудование, а к занятиям привлекают опытных мастеров предприятий города.



Центр практического обучения "Профессии будущего"

В центре обучения "Профессии будущего" в Печатниках свыше 4 тысяч студентов колледжей смогли отработать различные навыки по востребованным специальностям в разных сферах: промышленности, гостеприимства, строительства и других. На площадке есть фактически модель реального города: станция метро с настоящим вагоном, лифтовая шахта, ресторан, пекарня, пятизвездочный отель и многое другое.

Кроме того, свыше 350 студентов Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина реализовали здесь более 20 учебно-производственных проектов: дизайн рекламной компании для издательского дома, дизайн подарочных календарей для газеты, обложку для издательства, стикеры и открытки для мануфактуры и многое другое.



Центр практической подготовки "Руднево"

Центр подготовки "Руднево" посетили 3 тысячи человек, которые получили навыки по авиационному производству, машиностроению, электронике, автоматизации производства. Обучение налажено в партнерстве с различными предприятиями Москвы, включая заводы "Авангард", "Скорость" и "Нюкон энерджи".

В центре предусмотрены различные мастерские, где студенты осваивают технологические процессы, аналогичные реальным предприятиям. Это не только проектирование и изготовление продукции, но и контроль качества. В "Руднево" регулярно проходят отраслевые мероприятия, включая конкурсы "Московские мастера" и "Мастер года", один из этапов чемпионата "Профессионалы".



Центр практической подготовки для машиностроения

Еще 1,5 тысячи студентов смогли освоить навыки в центре практической подготовки для машиностроения. Здесь ребята могут решать задачи резидентов "Технополиса", а также участвовать в действующих проектах. Здесь также налажен полный цикл изготовления продукции.

Студенты отрабатывают навыки по технологии машиностроения, наладке металлообрабатывающих станков, монтажу и ремонту промышленного оборудования, попутно осваивая различные профессии: токаря, фрезеровщика, оператора станков с числовым программным управлением и шлифовщика.

В число партнеров площадки входят завод "Авангард", предприятие "Торий", компания "Бюро 1440", предприятие "Лассард" и другие. Здесь регулярно проходят этапы чемпионата "Профессионалы", а также дни открытых дверей, студенческие фестивали и марафоны.



Центр практической подготовки "Север"

Еще один центр практической подготовки "Север" в этом учебном году принял почти тысячу студентов, которые усовершенствовали профессиональные навыки по технологии машиностроения, наладке металлообрабатывающих станков, монтажу и ремонту промышленного оборудования.

Ранее в Москве начал работу центр роботизации "Создатели". Центр площадью 5,7 тысячи квадратных метров расположен на улице Миклухо-Маклая рядом со станцией метро "Беляево". Он оснащен более чем 100 единицами оборудования и предназначен для подготовки специалистов в сфере робототехники, цифрового моделирования, реверсивного инжиниринга и разработки автономных систем.

