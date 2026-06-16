Вышел первый трейлер мультфильма "Шрек 5"

Видео: youtube.com/Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures выпустила трейлер пятой части анимационной франшизы "Шрек" спустя 16 лет после премьеры четвертого мультфильма "Шрек навсегда" (Shrek Forever After).

"Это происходит... Это действительно происходит! Смотрите "Шрек 5" в кинотеатрах летом 2027 года", – говорится в описании под роликом на официальном YouTube-канале кинокомпании.

Судя по первым кадрам мультфильма, Шрека, Фиону и их детей, а также Осла ждет очередное приключение. При этом подробности сюжета пока неизвестны.

В новом "Шреке" к озвучиванию своих персонажей вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея.

Премьера картины изначально была запланирована на июль 2026 года, затем ее перенесли на 23 декабря того же года, а в итоге выход мультфильма назначили на 2027-й.

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