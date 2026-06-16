16 июня, 19:43Культура
Вышел первый трейлер мультфильма "Шрек 5"
"Это происходит... Это действительно происходит! Смотрите "Шрек 5" в кинотеатрах летом 2027 года", – говорится в описании под роликом на официальном YouTube-канале кинокомпании.
Судя по первым кадрам мультфильма, Шрека, Фиону и их детей, а также Осла ждет очередное приключение. При этом подробности сюжета пока неизвестны.
В новом "Шреке" к озвучиванию своих персонажей вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея.
Премьера картины изначально была запланирована на июль 2026 года, затем ее перенесли на 23 декабря того же года, а в итоге выход мультфильма назначили на 2027-й.
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