Полузащитник "Локомотива" Батраков женился на экс-футболистке Подшибякиной

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Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков женился на бывшей футболистке клуба Ирине Подшибякиной. Пара поделилась свадебными фотографиями – снимки в праздничных нарядах одновременно появились в их аккаунтах в соцсетях.

"Наш день. Наша история. 16.06.2026", – говорится в сообщении, сопровождающем фотографию в телеграм-каналах Батракова и Подшибякиной.

Подшибякина – воспитанница футбольной школы "Чертаново". В 2021 году она присоединилась к "Локомотиву", а в 2024‑м завершила спортивную карьеру.

Ранее вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк провели свадебную церемонию. Девушка в своем телеграм-канале написала, что все прошло так, как они и хотели.

Расписалась пара еще в 2025 году в консульстве России в Париже. Для Сафонова этот брак стал вторым, ранее он был женат на Анастасии Казачек.