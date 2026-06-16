Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 18:15

Спорт

Полузащитник "Локомотива" Батраков женился на экс-футболистке Подшибякиной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ira714

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков женился на бывшей футболистке клуба Ирине Подшибякиной. Пара поделилась свадебными фотографиями – снимки в праздничных нарядах одновременно появились в их аккаунтах в соцсетях.

"Наш день. Наша история. 16.06.2026", – говорится в сообщении, сопровождающем фотографию в телеграм-каналах Батракова и Подшибякиной.

Подшибякина – воспитанница футбольной школы "Чертаново". В 2021 году она присоединилась к "Локомотиву", а в 2024‑м завершила спортивную карьеру.

Ранее вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк провели свадебную церемонию. Девушка в своем телеграм-канале написала, что все прошло так, как они и хотели.

Расписалась пара еще в 2025 году в консульстве России в Париже. Для Сафонова этот брак стал вторым, ранее он был женат на Анастасии Казачек.

Читайте также


спорт

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика