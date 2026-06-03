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03 июня, 18:27

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Ида Галич рассказала, что ожидает на своей свадьбе около 180 гостей

Ида Галич раскрыла детали будущей свадьбы

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Блогер Ида Галич активно готовится к предстоящей свадьбе с Олегом Ледвичем. В беседе с Super.ru на полях ПМЭФ-2026 она раскрыла, что церемония запланирована на лето, а местом проведения торжества выбраны горы.

"У нас с Олегом получилась классная история. Про то, есть ли любовь после любви. Миллионы девочек смотрят и говорят: "О, так и у меня не все потеряно, я тоже найду своего принца, даже после какой-то первой неудачи", – поделилась Галич.

Тема свадьбы, по ее словам, была выбрана в соответствии с местом проведения – горы. Всего гостей ожидается около 180, причем для них будет предусмотрен спецборт.

Вместе с тем Галич призналась, что всегда мечтала о настоящем девичнике, но из-за плотного графика не успевает его организовать.

Отношения пары завязались осенью 2024 года. В начале 2025-го Галич объявила об их помолвке, тогда же она рассказала о своей второй беременности.

Позднее блогер поделилась подробностями гендер-пати, которое прошло в Антарктиде. Она рассказала, что пара ждет девочку. Ребенка блогер родила в конце июля.

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