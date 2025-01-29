Блогер Ида Галич сообщила о второй беременности

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/galichida

Блогер Ида Галич сообщила, что беременна вторым ребенком и "безумно счастлива" этому вместе с возлюбленным Олегом Ледвичом. Фотографию с округлившимся животом она опубликовала в телеграм-канале.

Галич рассказала, что живет свою лучшую жизнь в паре со спутником и готова поделиться любовью с их будущим ребенком.

"Обещаю, что станем для тебя достойными родителями. Ты только будь здоровым, а я постараюсь меньше нервничать и больше радоваться", – написала она.

Она также подчеркнула, что поводов для счастья у нее сейчас много. Блогер поблагодарила зрителей и фанатов за теплые слова.

Первого сына Леона Галич родила в 2020 году от экс-супруга Алана Басиева, с которым была в браке с 2018 года. Спустя два года пара рассталась. По словам Галич, инициатором развода был Басиев.

Однако в начале 2025 года блогер сообщила, что выходит замуж во второй раз за Ледвича.

Ранее Галич прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее деятельностью заинтересовалась Федеральная налоговая служба (ФНС). По ее словам, проверки ее контрагентов действительно были, однако гораздо раньше.