Ида Галич рассказала о проверке ФНС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Блогер и телеведущая Ида Галич прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее деятельностью заинтересовалась ФНС, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, проверки ее контрагентов действительно были, однако гораздо раньше. Она подчеркнула, что блогеров начали проверять еще полгода назад, поэтому последние новости неактуальны.

"Это лишний раз говорит о том, что не стоит свято верить в то, что пишут телеграм-каналы", – сказала Галич.

Ранее ФНС опровергла сообщения о наличии черного списка российских блогеров. Отмечалось, что у Федеральной налоговой службы нет такого списка, поскольку в ведомстве есть внутренняя система рисков, которая изучает налогоплательщиков во всех сферах экономики.

Если в рамках анализа выявляются злоупотребления, признаки дробления или недопоступления налогов, то конкретным плательщикам назначается проверка. В этой связи, продолжили в ФНС, формировать какие-либо перечни нет смысла: обладая всем массивом данных, ведомство реагирует точечно в ответ на конкретную ситуацию.

Елена Блиновская уехала из суда на Maybach с водителем