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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин допустил новые уголовные дела против блогеров за неуплату налогов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, блогерам необходимо извлечь урок из примеров их коллег, которые стали фигурантами уголовных дел.

"Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", – заявил он.

Бастрыкин отметил, что претензии к блогерам не отличаются от претензий к любому другому бизнесу и за делами против них не стоит никакой тенденции. Он подчеркнул, что блогерам, как и всем, необходимо соблюдать "четкие и простые правила".

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова встретилась с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным. Они подняли вопрос выделения ОКВЭД для блогерской деятельности. На этом фоне Лантратова заявила, что реальный масштаб рынка influence-маркетинга составляет порядка 45–50 миллиардов рублей.

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