Представитель Wylsacom прокомментировал обвинения в неуплате налогов

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Команда техноблогера Wylsacom (Валентин Петухов) узнала из СМИ о том, что его проверяют на предмет неуплаты налогов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на комментарий PR-директора, менеджера проекта Wylsacom Валентина.

"Если у них есть какие-то проверки, то пусть их проводят. Откуда Mash (телеграм-канал. – Прим. ред.) берет информацию, мы, к сожалению, прокомментировать не можем", – поделился представитель техноблогера.

Ранее в Сети распространилась информация, что Wylsacom подозревают в неуплате налогов. Отмечалось, что в скором времени налоговая служба приступит к проверке финансовой документации блогера.

До этого сенаторы предложили российскому правительству рассмотреть идею введения налогообложения для физлиц и организаций за деятельность в Сети, в том числе блогерскую. Зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин не исключил подготовку соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ.

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