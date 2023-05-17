Блогера Анастасию Ивлееву проверят на неуплату налогов – СМИ

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Федеральная налоговая служба РФ проверит блогера Анастасию Ивлееву на предмет неуплаты налогов. Об этом сообщает Life.ru.

В настоящее время ведомство связывается с компаниями, с которыми сотрудничала блогер. Отмечается, ФНС занялась расследованием ее контрактов по рекламным интеграциям.

По данным СМИ, помимо рекламы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Ивлеева заработала на продаже чипсов "Изи пизи" и газированной воды. По распространенным сведениям, она смогла получить доход в размере около 500 миллионов рублей.

Ранее известному за "карты желаний" блогеру Елене Блиновской предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. По статье об уклонении ей грозит до трех лет лишения свободы. Однако, согласно закону, если человек впервые совершил подобное преступление, он освобождается от уголовной ответственности при полном погашении суммы неуплаченных налогов и пени.

До этого фигурантами похожего дела стали блогеры Валерия и Артем Чекалины. Их обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.