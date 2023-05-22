10:38Шоу-бизнес
Адвокат блогеров Чекалиных заявил, что они погасили долги перед налоговой
Фото: телеграм-канал "Lerchek теперь тут"
Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам 3 мая, заявил адвокат Константин Третьяков. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат добавил, что супругам пришлось взять взаймы 311 миллионов рублей для того, чтобы погасить всю сумму долга. Это было сделано из-за арестованных счетов, к которым у Чекалиных нет доступа.
Суд наложил арест на банковские счета Чекалиных в рамках дела о неуплате налогов 19 апреля.
В начале марта блогеры стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.
По версии следствия, Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.
В отношении супругов было возбуждено уголовное дело, их обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Чекалиным удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они приобрели валюту США.
По обоим уголовным делам Чекалиным были предъявлены обвинения.
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