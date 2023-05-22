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10:38

Шоу-бизнес

Адвокат блогеров Чекалиных заявил, что они погасили долги перед налоговой

Фото: телеграм-канал "Lerchek теперь тут"

Блогеры Валерия и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам 3 мая, заявил адвокат Константин Третьяков. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат добавил, что супругам пришлось взять взаймы 311 миллионов рублей для того, чтобы погасить всю сумму долга. Это было сделано из-за арестованных счетов, к которым у Чекалиных нет доступа.

Суд наложил арест на банковские счета Чекалиных в рамках дела о неуплате налогов 19 апреля.

В начале марта блогеры стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело, их обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Чекалиным удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года, на которые они приобрели валюту США.

По обоим уголовным делам Чекалиным были предъявлены обвинения.

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