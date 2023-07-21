Неизвестные взломали телеграм-канал Блиновской

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Неизвестные взломали телеграм-канал блогера Елены Блиновской, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Наталию Сальникову.

"Мне известно, что телеграм-канал Елены Блиновской был взломан. По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело. Блиновская в нем процессуального статуса не имеет", – сказала она.

По словам защитника Блиновской, неизвестные смогли взломать канал с помощью дублирования номера, привязанного к сим-карте.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил меру пресечения Блиновской в виде заключения под домашний арест до 26 октября, запрет на использование интернета блогером также сохранится.

Как отмечал сотрудник Следственного комитета РФ, в рамках уголовного дела необходимо опросить еще 20 граждан, при этом ведомству пока что не удалось установить всех сообщников блогера.

Блиновская была задержана на границе РФ и Белоруссии в конце апреля. Поводом для ее задержания стали материалы, которые поступили правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Следователи сообщали, что она применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская, в свою очередь, раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.

Позже отмечалось, что суд наложил арест на 50 банковских счетов, коллекцию золотых монет и около 100 миллионов рублей в различной валюте, которые принадлежали Блиновской. Также под арестом оказались 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области.



Суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом