Блогеру Блиновской предъявили обвинение в неуплате более 900 млн рублей налогов

Фото: телеграм-канал "Следком"

Блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов, сообщает Следственный комитет России в своем телеграм-канале.

Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В настоящее время Блиновская задержана. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Расследование по делу продолжается. Сейчас специалисты собирают доказательственную базу.

По статье об уклонении от уплаты налогов Блиновской грозит до трех лет лишения свободы, однако законом предусматривается, что если человек впервые совершил такое преступление, он освобождается от уголовной ответственности при полном погашении суммы неуплаченных налогов и пени, а также при оплате штрафа, размер которого устанавливает Налоговый кодекс.

Однако по статье о легализации (отмывании) денежных средств Блиновской грозит до 7 лет тюрьмы.

О задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Поводом для возбуждения дела стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Сотрудники Следственного комитета РФ допросили супруга Блиновской, которая подозревается в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. По данным следователей, блогер действительно могла легализовать сокрытые средства путем их вложения в компанию, учредителем которой является ее муж.

Отмечалось, что Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Позже появилась информация, что она не покупала билеты в Белоруссии и намеревалась уехать в Литву. В СМИ не исключили того, что блогер могла знать о возбуждении против нее уголовного дела.



Москвичам рассказали, сколько не заплатила налогов блогер Блиновская