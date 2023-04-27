СК показал кадры доставки блогера Блиновской на допрос

Следственный комитет РФ показал кадры доставки блогера Елены Блиновской на допрос.

На кадрах видно, как она выходит из машины и заходит в здание московского управления Следственного комитета по расследованию особо важных дел в сопровождении правоохранителей.

На видео также показан момент, как Блиновская представляется, а затем ее просят проводить в кабинет для проведения допроса.

До этого сотрудники СК РФ начали допрашивать супруга Блиновской, которая подозревается в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. По данным следователей, блогер действительно могла легализовать сокрытые средства путем их вложения в компанию, учредителем которой является ее муж.

О задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Поводом для возбуждения дела стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы.