Эксперт назвала стоимость дома Блиновской

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Стоимость дома блогера Елены Блиновской, которую задержали по делу о неуплате налогов в особо крупном размере, оценивается от 300 до 500 миллионов рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя департамента городской недвижимости Елену Мищенко.

Эксперт отметила, что точную цену можно определить по размеру участка, площади дома и его внутреннему наполнению.

"В случае если появится необходимость продать данный особняк, средний срок реализации объекта составит от полугода до года. Для быстрой продажи за 2–3 месяца потребуется предоставить дисконт в размере 40–50%. В связи с отъездом из страны части покупателей дорогой недвижимости спрос на нее сейчас небольшой", – подчеркнула она.

О задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Поводом для возбуждения дела в отношении блогера стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечалось, что Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Позже появилась информация, что она не покупала билеты в Белоруссии и намеревалась уехать в Литву. В СМИ не исключили того, что блогер могла знать о возбуждении против нее уголовного дела.

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