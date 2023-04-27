Блогер Митрошина выплатила долг по налогам в 120 миллионов рублей

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Блогер Александра Митрошина заплатила 120 миллионов рублей, которые была должна за неуплату налогов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

"Блогер Митрошина выплатила все, что на ней "висело" из неуплаты налогов", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В марте на Митрошину завели уголовное дело по части 2 статьи 198 "Уклонение от уплаты налогов с физического лица". По данным следствия, девушка применяла упрощенную систему налогообложения для ИП, при этом получая существенно более высокий доход от продажи курсов по образованию, чем предусматривается законом.

Кроме того, следователи установили, что Митрошина владеет многомиллионной недвижимостью в Москве и Дубае. Одни из ее апартаментов в столице оцениваются в 200 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что при попытке выезда из страны полицейские задержали блогера Елену Блиновскую. Ее также обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Как сообщают близкие к следствию источники, для этого Блиновская зарегистрировала несколько организаций и ИП в российских регионах.