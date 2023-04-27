Адвокат рассказал, какое наказание может грозить Блиновской

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Людям, которые уклоняются от уплаты налогов в РФ, может грозить штраф, а в некоторых случаях и тюремное заключение на срок до шести лет, объяснил адвокат Александр Добровинский. Об этом сообщает "Радио 1".

Он подчеркнул, что в деле Блиновской была попытка побега, из-за которой ее могут заключить под стражу для исключения повторных попыток сбежать из РФ.

"Если задержание происходит при попытке исчезнуть из Российской Федерации, следователь может настоять именно на тюремном заключении", – сказал адвокат.

При этом, как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на юриста, сама попытка уехать из страны не является преступлением, но после произошедшего этот случай может быть использован против блогера при расследовании дела.

"Если следователь захочет ходатайствовать об изменении меры пресечения, что вполне возможно, он как раз будет ссылаться на то, что одна попытка исчезнуть из страны уже была, и только благодаря работе неких органов эта попытка была пресечена", – объяснил Добровинский.

Адвокат отметил, что ожидал проверок среди известных и крупных блогеров, одним из которых можно назвать Блиновскую. Об этом сообщает Life.ru.

"Удивительно, как люди, имея такой доход, не могут озаботиться тем, чтобы нанять хорошего адвоката. Чтобы адвокат решал все вопросы законным путем, тогда не пришлось бы бежать из страны", – подчеркнул Добровинский.

Правоохранительные органы будут пристально следить за Блиновской, так как ее подозревают в неуплате крупной суммы налогов, сказал адвокат.

"Если кто завидовал когда-то Блиновской за ее известность, славу и доходы, то сегодня ей не позавидуешь", – заключил он.

Как сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией, Блиновская смогла зарегистрировать для уклонения от налогов несколько организаций и ИП в российских регионах.

"ООО и ИП были зарегистрированы в Ярославской области, Алтайском крае, Костромской области, Чечне, Мурманской области, Санкт-Петербурге, Тверской и Вологодской областях", – рассказал он.

Утром 27 апреля блогер была задержана по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Блиновской стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Блиновская была задержана при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Она намеревалась отправиться в Белоруссию, а после появились сообщения, что она хотела уехать в Литву.

Источники СМИ утверждают, что Блиновскую могли предупредить о произошедшем, поскольку сначала она планировала вылететь в Казахстан, а затем резко поменяла планы.

