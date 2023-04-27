СК опубликовал видео задержания Блиновской

Следственный комитет (СК) РФ опубликовал кадры задержания блогера Елены Блиновской. Видеоролик был размещен в телеграм-канале ведомства.

Блиновскую задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Согласно информации следователей, блогер, предоставляя услуги в Сети, использовала схему "дробления" бизнеса. Полученные средства женщина легализовала путем покупки транспортного средства, а также оборудования для фирмы, учредителем которой выступает ее супруг. Сокрытыми налогами она также оплатила празднование мероприятия летом 2021 года и пустила на оплату услуг музыканта.

Подозреваемую задержали при попытке пересечь границу с РФ на арендованном автомобиле Maybach. По информации источника СМИ, она намеревалась отправиться в Белоруссию, чтобы затем вылететь в другую страну.

Источники СМИ утверждают, что Блиновскую могли предупредить о задержании заранее, поскольку сначала она планировала вылететь в Казахстан, а затем резко поменяла планы, опасаясь, что ее застанут в аэропорту.

По факту произошедшего в доме Блиновской в элитном поселке в Истре состоялись обыски. Видео с места обысков опубликовал телеграм-канал "112".

