17:20Происшествия
Суд решит вопрос об аресте треш-блогера Стасика Кудрявого 3 апреля
Фото: телеграм-канал Mash
Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте треш-блогера Станислава Базарова, известного как Стасик Кудрявый, по делу об оскорблении чувств верующих 3 апреля, сообщает РИА Новости.
Рассмотрение ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения отложили на понедельник. Об этом попросила сторона защиты. Срок задержания блогера суд продлил на 72 часа, до 2 апреля.
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порнографии возбудили в отношении треш-блогера накануне.
Как отмечают в СК, молодой человек опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлел, как 28 марта он, будучи полуобнаженным, совершает в отношении православной иконы действия, нацеленные на "оскорбление религиозных чувств верующих".
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!