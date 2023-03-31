Суд решит вопрос об аресте треш-блогера Стасика Кудрявого 3 апреля

Фото: телеграм-канал Mash

Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте треш-блогера Станислава Базарова, известного как Стасик Кудрявый, по делу об оскорблении чувств верующих 3 апреля, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения отложили на понедельник. Об этом попросила сторона защиты. Срок задержания блогера суд продлил на 72 часа, до 2 апреля.

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порнографии возбудили в отношении треш-блогера накануне.

Как отмечают в СК, молодой человек опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлел, как 28 марта он, будучи полуобнаженным, совершает в отношении православной иконы действия, нацеленные на "оскорбление религиозных чувств верующих".

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