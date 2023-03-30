На блогера Станислава Базарова завели дело об оскорблении чувств верующих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порнографии возбудили в отношении треш-блогера Станислава Базарова, также известного как Стасик Кудрявый. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

"Мещанским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело в отношении Станислава Базарова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ и частью 3 статьи 242 УК РФ", – говорится в сообщении.

Как отмечают в СК, молодой человек опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлел, как 28 марта он, будучи полуобнаженным, совершает в отношении православной иконы действия, нацеленные на "оскорбление религиозных чувств верующих".

Базаров задержан и находится в подразделении СК, где с ним проводят следственные мероприятия. В рамках расследования планируется религиоведческая судебная экспертиза.

Ранее свердловский треш-стример Николай Черепанов опубликовал видео с издевательствами над котом. Он качал животному пресс и лежал на питомце. Это возмутило пользователей.

В инцидент вмешалась полиция и организовала проверку. Кота у стримера забрали и передали зоозащитникам.



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