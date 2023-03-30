17:59Происшествия
На блогера Станислава Базарова завели дело об оскорблении чувств верующих
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порнографии возбудили в отношении треш-блогера Станислава Базарова, также известного как Стасик Кудрявый. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.
"Мещанским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело в отношении Станислава Базарова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 УК РФ и частью 3 статьи 242 УК РФ", – говорится в сообщении.
Как отмечают в СК, молодой человек опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлел, как 28 марта он, будучи полуобнаженным, совершает в отношении православной иконы действия, нацеленные на "оскорбление религиозных чувств верующих".
Базаров задержан и находится в подразделении СК, где с ним проводят следственные мероприятия. В рамках расследования планируется религиоведческая судебная экспертиза.
Ранее свердловский треш-стример Николай Черепанов опубликовал видео с издевательствами над котом. Он качал животному пресс и лежал на питомце. Это возмутило пользователей.
В инцидент вмешалась полиция и организовала проверку. Кота у стримера забрали и передали зоозащитникам.
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