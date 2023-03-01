В Свердловской области треш-стример заставил кота качать пресс

Фото: телеграм-канал SHOT

Треш-стример Николай Черепанов из Свердловской области опубликовал видео с издевательствами над котом. Он качал животному пресс и лежал на питомце. Об этом сообщает Life.ru.

По словам блогера, он намеревался поднять охваты. Однако в Сети мужчина получил угрозы. Пользователи потребовали забрать у Черепанова кота по кличке Сеня. Как объяснил стример, он "решил помочь своему питомцу стать сильнее, потому что во дворе его гоняли другие коты".

"Я занимаюсь час сам, потом я уставший хочу тоже в шутку показать, что у меня кот тоже тренируется. А это все выдают, как будто я живодер какой-то", – сказал он.

Также мужчина прокомментировал видео с перемотанными лапами кота. Черепанов выложил его, надеясь на то, что оно окажется вирусным, однако этого не произошло.

Ранее говорилось, что треш-блогер Юлия Максимовская была задержана в Москве. Она пришла в точку общепита на западе Москвы с ножом. Девушка вела себя неадекватно и угрожала неизвестному лицу.

Позже юрист Елена Пономарева рассказала, что суд может проявить снисхождение к треш-блогеру Юлии Максимовской. Во время задержания блогер оскорбляла сотрудников полиции. Эксперт добавила, что если против Максимовской действительно завели два дела, то наказание ей будет назначаться по их совокупности.



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