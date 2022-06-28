Добровинский заявил, что намерен посадить Успенскую в тюрьму за избиение щенка

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Юрист Александр Добровинский прокомментировал судебные разбирательства с участием российской певицы Любови Успенской. Об этом сообщает Пятый канал.

По его словам, он вместе со своей клиенткой будет добиваться ареста певицы за избиение трехмесячного щенка. Он отметил, что Успенской может грозить за содеянное до пяти лет колонии.

"Мы готовы примириться только при условии тюремного заключения Успенской", – сказал Добровинский.

В материале говорится, что, со слов клиентки юриста, ее щенок подошел к певице и Успенская пнула животное ногой, а затем пришла к ним в дом и избила рукояткой от поводка пожилую собаку. Теперь животному предстоит сделать операцию.

"Все это видели дети. Они кричали, плакали, потому что на их глазах практически убивали собаку, с которой они росли", – рассказал Добровинский.

Юрист добавил, что после произошедшего детям его клиентки пришлось три месяца работать с психологом.

Кроме того, Добровинский подчеркнул, что просто не понимает поступка артистки.

"С живодеров денег не берут", – подчеркнул он.

Ранее психолог и коуч Павел Раков оценил состояние Успенской после нападения на собаку. По его мнению, певица сорвалась на соседей и их питомца, поскольку не может контролировать эмоции. Специалист подчеркнул, что в такую ситуацию могут попасть даже самые порядочные и интеллигентные люди – все дело в накопившемся стрессе. Причин, почему артистка живет в стрессе, может быть несколько, заметил специалист.

Успенская напала на бульдога соседки Анны Кауфман в мае этого года. Все случилось, когда она прогуливалась с дочерью Татьяной и йоркширским терьером. По словам Кауфман, Успенская побежала за трехмесячным щенком французского бульдога, но, обнаружив там только старую собаку, начала ее бить рукояткой поводка. Затем она вступила в конфликт с Кауфман, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и не загрызла терьера.