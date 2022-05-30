Успенская избила соседскую собаку и обругала ее хозяйку – СМИ

16:22
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Советская и российская певица Любовь Успенская напала на бульдога соседки Анны Кауфман. Все случилось, когда она прогуливалась с дочерью Татьяной и йоркширским терьером.
Навстречу женщинам выбежал щенок. Прогоняя его, Успенская зашла на соседский участок и, по словам очевидцев, ударила бульдога рукояткой от поводка. Затем она вступила в конфликт с Кауфман, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и на загрызла терьера.
"У меня чуть не загрызли собачку. Я тебя уничтожу. Сейчас приедет полиция. Вы мою собаку чуть не загрызли. Ваша тварь и мою ногу укусила. Ты, я не знаю, кто вообще. И видно, что ты (проститутка. – Прим. ред.)", – сказала Успенская.
Хозяйка пострадавшего животного уже обратилась за помощью к адвокату Александру Добровинскому, который удивился поведению известной артистки.
"К сожалению, некоторые артисты до сих пор живут с мыслью, что им все дозволено только потому, что они известны. Боюсь, это не так", – приводит слова адвоката РЕН ТВ.
Ранее в Сети появилось видео, на котором актер Дмитрий Задорожный избивает кота в подъезде дома в Химках. На записи видно, как владелец швыряет животного о землю, бьет ногами и наступает на лапы. По некоторым данным, после произошедшего на лестничной площадке остались следы крови.
Задорожный позднее объяснил свои действия самообороной. Он рассказал, что питомец разрезал ему ноги и руки "просто в мясо", а хозяин пытался его в таком состоянии доставить домой. По факту жестокого обращения с животными полиция возбудила уголовное дело.
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