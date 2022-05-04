Актер Задорожный объяснил, почему избил кота

В соцсетях вызвал широкий резонанс видеоролик из подмосковных Химок, на котором запечатлено, как актер Дмитрий Задорожный избивает кота. Неравнодушные пользователи требуют наказать артиста за жестокость. Сам он признал вину, но при этом объяснил произошедшее тем, что питомец первый проявил агрессию и напал на него. Разбираемся в подробностях происшествия, а также выясняем, могут ли актера привлечь к ответственности за жесткое обращение с животными.



"Кот вообще не пострадал"

Об инциденте в подмосковных Химках с участием актера из сериала "Детективы" Дмитрия Задорожного стало известно 2 мая. Полицейским поступило сообщение, что возле одного из домов, расположенных на проспекте Мельникова, мужчина пытается убить кошку.





Татьяна Петрова начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Установлено, что мужчина нанес множественные удары ногами по телу животного, после чего с силой ударил ее о землю. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и доставили в отдел полиции 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении противоправного деяния. По данному факту проводится проверка.

Вместе с тем в Сеть попала запись происшествия с камер видеонаблюдения, которая вызвала широкий общественный резонанс. Под публикациями с роликом разъяренные пользователи требуют правосудия. "Как рука поднялась бить несчастное животное!!!! Надо сажать таких", – пишут одни. "Позорище какое", – комментируют другие.

В свою очередь, Задорожный записал видеообращение, в котором признал свою вину, отметив, что его поступку нет оправдания. Актер также рассказал, что кот по кличке Сыр был любимцем семьи и прожил у него два года. Мужчина начал гулять с питомцем на улице неделю назад по просьбе дочери. Свои действия по отношению к коту он объяснил самообороной. "Я не знаю, что у него замкнуло в голове. Кот, глупо это звучит, но он на меня кинулся. То есть кот на меня напал, пострадавший в этой теме я", – сказал Задорожный.





Дмитрий Задорожный актер Кот разрезал мне ноги и руки просто в мясо, я пытался загнать его в этом состоянии домой, с переменным успехом мне это удалось. В переноске он просидел до утра в этом же бешеном состоянии, после чего я отнес его в парк, где его забрали волонтеры.

Со слов актера, ветеринарное обследование не выявило у животного никаких серьезных травм. "Кот вообще не пострадал, а в адрес моей семьи, моих детей, жены, матери миллиард уже сообщений везде мне приходит, мне звонят какие-то незнакомые люди, угрожают физической расправой мне и моим маленьким детям", – пожаловался Задорожный.

Позднее стало известно, что кота забрала себе девушка-волонтер. Питомцу она дала новую кличку – Начос. Вместе с тем волонтер утверждает, что кот все же пострадал. "У животного ушибы внутренних органов, гематома легкого. Внешних повреждений нет, но того, что внутри, мы не видим, но они есть, в том числе в заключении. Мы его забираем, всеми соседями будем выгуливать, выглаживать, выхаживать", – поделилась она.



Наказания не будет?

Актера Задорожного задержали за избиение кота

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал Москве 24, что после произошедшего направил запрос в полицию. По его мнению, в отношении Задорожного может быть возбуждено уголовное дело.





Владимир Бурматов депутат Госдумы С моей точки зрения, дело подпадает под 245 статью УК РФ "Жестокое обращение с животными". Дело за полицией.

В свою очередь, юрист Елена Пономарева в беседе с Москвой 24 оценила вероятность того, что в отношении актера будет возбуждено уголовное дело.

"Для возбуждения уголовного дела должны быть серьезные последствия для здоровья кота. Либо он должен был погибнуть, либо у него должны были быть увечья", – пояснила она.

С учетом этого актеру вряд ли грозит уголовная ответственность, заключила эксперт.

