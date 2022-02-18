В Госдуме предложили запретить продажу электрошоковых ошейников после скандала в Сети

В Сети раскритиковали российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" за продажу электронных ошейников "Антимяу" для котов с функцией удара током. Компаниям пришлось в спешке оправдываться и убирать товары. Скандал дошел до Государственной думы, где уже потребовали запретить эти устройства. Рассказываем, как развивались события, и выясняем, законно ли пытаться утихомирить кота электричеством?
"Шерстяной возбудитель спокойствия"
Пользователи социальных сетей раскритиковали крупнейшие российские интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" за продажу электронных ошейников для котов "Антимяу" с функцией удара током питомца. Недовольные покупатели обвинили компании в поддержке насилия над животными.
Некоторые устройства поставляются с пультом, чтобы при необходимости хозяин мог ударить кота током на расстоянии. Интернет-площадки спешно пообещали снять электрошоковые ошейники с продажи. "Для нас, конечно, важно гуманное отношение к животным. Спасибо всем, что обратили внимание на ошейники. Мы, конечно, запретим продажу таких товаров на нашем сайте и уже начали оповещать об этом продавцов", – написала пресс-служба Ozon в Twitter.
В свою очередь, в "Яндекс.Маркете" Москве 24 сообщили, что приступили к переговорам с продавцами электронных ошейников. Многие из них самостоятельно убрали или планируют убрать товар из продажи в ближайшее время, добавили в компании. В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что реализация электронных ошейников в России формально не нарушает закон.
"Мы понимаем, что они могут причинять вред или дискомфорт животным, и благодарны пользователям, что обратили на это внимание. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, мы думаем над системным решением. Например, о возможности для пользователей прямо в карточке товара оставить жалобу на товар", – заключили в компании.
"Дрянь и садизм"
Скандал уже вышел на федеральный уровень. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что за пару дней получил несколько сотен обращений по этому поводу. Парламентарий назвал продажу этих устройств неэтичной, сами ошейники "садизмом" и "дрянью", и призвал интернет-компании задуматься о репутации.
Депутат подчеркнул, что во многих странах Западной Европы электрошоковые ошейники запрещены законом, поскольку вред, который они наносят физическому и психическому состоянию здоровья собаки, был доказан научно. В Австрии этот запрет вступил в силу в 2005 году, в Германии – в 2006-м. "Надо полностью запретить эту дрянь и у нас. Занимаемся этим. Но пока – полностью выпилить это со всех интернет-площадок", – написал Бурматов в Instagram.
При этом юрист усмотрела возможность выйти в суд с иском о защите прав потребителей к производителям электронных ошейников в том случае, если, вопреки обещаниям компании, кот не перестал мяукать после ударов током, а, наоборот, начал громче орать.