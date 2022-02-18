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В Госдуме предложили запретить продажу электрошоковых ошейников после скандала в Сети

"Безумие, жестокость". В Сети возмутились продажей ошейников для котов с электрошоком
обществоживотные

В Сети раскритиковали российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" за продажу электронных ошейников "Антимяу" для котов с функцией удара током. Компаниям пришлось в спешке оправдываться и убирать товары. Скандал дошел до Государственной думы, где уже потребовали запретить эти устройства. Рассказываем, как развивались события, и выясняем, законно ли пытаться утихомирить кота электричеством?

Фото: depositphotos/smartbobert

"Шерстяной возбудитель спокойствия"

Пользователи социальных сетей раскритиковали крупнейшие российские интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" за продажу электронных ошейников для котов "Антимяу" с функцией удара током питомца. Недовольные покупатели обвинили компании в поддержке насилия над животными.

Это устройство одинаково подходит как для кошек, так и для котов, позволяет быстро и эффективно отучить их от мешающего постоянного мяуканья и воплей. Как только шерстяной возбудитель спокойствия опять примется за свое, ошейник с помощью специального процессора отреагирует на эти звуки предупреждающим звуковым сигналом, вибрацией или статикой.
описание электронного ошейника "Антимяу"

Некоторые устройства поставляются с пультом, чтобы при необходимости хозяин мог ударить кота током на расстоянии. Интернет-площадки спешно пообещали снять электрошоковые ошейники с продажи. "Для нас, конечно, важно гуманное отношение к животным. Спасибо всем, что обратили внимание на ошейники. Мы, конечно, запретим продажу таких товаров на нашем сайте и уже начали оповещать об этом продавцов", – написала пресс-служба Ozon в Twitter.

В свою очередь, в "Яндекс.Маркете" Москве 24 сообщили, что приступили к переговорам с продавцами электронных ошейников. Многие из них самостоятельно убрали или планируют убрать товар из продажи в ближайшее время, добавили в компании. В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что реализация электронных ошейников в России формально не нарушает закон.

"Мы понимаем, что они могут причинять вред или дискомфорт животным, и благодарны пользователям, что обратили на это внимание. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, мы думаем над системным решением. Например, о возможности для пользователей прямо в карточке товара оставить жалобу на товар", – заключили в компании.

Фото: depositphotos/vlue

"Дрянь и садизм"

Скандал уже вышел на федеральный уровень. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что за пару дней получил несколько сотен обращений по этому поводу. Парламентарий назвал продажу этих устройств неэтичной, сами ошейники "садизмом" и "дрянью", и призвал интернет-компании задуматься о репутации.

Животное, подавая голос, сигнализирует о своих проблемах. Подавлять это электрошоком – безумие, жестокость и безответственность.
Владимир Бурматов
первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Депутат подчеркнул, что во многих странах Западной Европы электрошоковые ошейники запрещены законом, поскольку вред, который они наносят физическому и психическому состоянию здоровья собаки, был доказан научно. В Австрии этот запрет вступил в силу в 2005 году, в Германии – в 2006-м. "Надо полностью запретить эту дрянь и у нас. Занимаемся этим. Но пока – полностью выпилить это со всех интернет-площадок", – написал Бурматов в Instagram.

Фото: instagram.com/burmatoff

Парламентарий подчеркнул, что применение ошейников для успокоения кошек, которые бьют их током, подпадает под определение "жестокое обращение с животными". Руководитель организации "Зооправо" Анастасия Федюнина уточнила в беседе с Москвой 24, что владельцу питомца может грозить уголовная ответственность за использование ошейников "Антимяу" только в том случае, если кот умрет.

Предпосылок к уголовной ответственности за использование электронных ошейников нет до тех пор, пока нет летального исхода.
Анастасия Федюнина
руководитель организации "Зооправо"

При этом юрист усмотрела возможность выйти в суд с иском о защите прав потребителей к производителям электронных ошейников в том случае, если, вопреки обещаниям компании, кот не перестал мяукать после ударов током, а, наоборот, начал громче орать.

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Носатов Иван

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