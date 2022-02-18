В Госдуме предложили запретить продажу электрошоковых ошейников после скандала в Сети

В Сети раскритиковали российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" за продажу электронных ошейников "Антимяу" для котов с функцией удара током. Компаниям пришлось в спешке оправдываться и убирать товары. Скандал дошел до Государственной думы, где уже потребовали запретить эти устройства. Рассказываем, как развивались события, и выясняем, законно ли пытаться утихомирить кота электричеством?



"Шерстяной возбудитель спокойствия"

Пользователи социальных сетей раскритиковали крупнейшие российские интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет" за продажу электронных ошейников для котов "Антимяу" с функцией удара током питомца. Недовольные покупатели обвинили компании в поддержке насилия над животными.



описание электронного ошейника "Антимяу" Это устройство одинаково подходит как для кошек, так и для котов, позволяет быстро и эффективно отучить их от мешающего постоянного мяуканья и воплей. Как только шерстяной возбудитель спокойствия опять примется за свое, ошейник с помощью специального процессора отреагирует на эти звуки предупреждающим звуковым сигналом, вибрацией или статикой.

Некоторые устройства поставляются с пультом, чтобы при необходимости хозяин мог ударить кота током на расстоянии. Интернет-площадки спешно пообещали снять электрошоковые ошейники с продажи. "Для нас, конечно, важно гуманное отношение к животным. Спасибо всем, что обратили внимание на ошейники. Мы, конечно, запретим продажу таких товаров на нашем сайте и уже начали оповещать об этом продавцов", – написала пресс-служба Ozon в Twitter.

В свою очередь, в "Яндекс.Маркете" Москве 24 сообщили, что приступили к переговорам с продавцами электронных ошейников. Многие из них самостоятельно убрали или планируют убрать товар из продажи в ближайшее время, добавили в компании. В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что реализация электронных ошейников в России формально не нарушает закон.

"Мы понимаем, что они могут причинять вред или дискомфорт животным, и благодарны пользователям, что обратили на это внимание. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, мы думаем над системным решением. Например, о возможности для пользователей прямо в карточке товара оставить жалобу на товар", – заключили в компании.

"Дрянь и садизм"

Скандал уже вышел на федеральный уровень. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что за пару дней получил несколько сотен обращений по этому поводу. Парламентарий назвал продажу этих устройств неэтичной, сами ошейники "садизмом" и "дрянью", и призвал интернет-компании задуматься о репутации.

Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Животное, подавая голос, сигнализирует о своих проблемах. Подавлять это электрошоком – безумие, жестокость и безответственность.

Депутат подчеркнул, что во многих странах Западной Европы электрошоковые ошейники запрещены законом, поскольку вред, который они наносят физическому и психическому состоянию здоровья собаки, был доказан научно. В Австрии этот запрет вступил в силу в 2005 году, в Германии – в 2006-м. "Надо полностью запретить эту дрянь и у нас. Занимаемся этим. Но пока – полностью выпилить это со всех интернет-площадок", – написал Бурматов в Instagram.





Анастасия Федюнина руководитель организации "Зооправо" Предпосылок к уголовной ответственности за использование электронных ошейников нет до тех пор, пока нет летального исхода.

Парламентарий подчеркнул, что применение ошейников для успокоения кошек, которые бьют их током, подпадает под определение "жестокое обращение с животными". Руководитель организации "Зооправо" Анастасия Федюнина уточнила в беседе с Москвой 24, что владельцу питомца может грозить уголовная ответственность за использование ошейников "Антимяу" только в том случае, если кот умрет.

При этом юрист усмотрела возможность выйти в суд с иском о защите прав потребителей к производителям электронных ошейников в том случае, если, вопреки обещаниям компании, кот не перестал мяукать после ударов током, а, наоборот, начал громче орать.

