Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:19

Главная / Истории /

В Госдуме призвали усилить контроль за ветврачами после установки сверла в лапы собаки

Три столярных сверла. Зачем той-терьеру поставили режущий инструмент в лапы
происшествия регионы животные истории

Жительница Башкирии обвинила ветеринара в том, что ее собаке во время операции вместо медицинских спиц установили столярные сверла. Между ветеринаром и хозяйкой начались юридические тяжбы, обе забрасывают друг друга заявлениями в полицию. После травмы собаки прошло уже 4,5 месяца (бывшие хозяева выкинули ее с третьего этажа), а животное до сих пор не может ходить. Выясняли подробности истории и поговорили с депутатом Госдумы о том, как можно избежать подобных происшествий.

Страсти по Джульетте

Фото: instagram.com/mamazarga

История той-терьера Джульетты началась в конце августа 2021 года в башкирском поселке Серафимовском. В этот день собаку выкинули на улицу с третьего этажа. Животное сломало ребро и все четыре лапы. На улице питомца подобрала проезжавшая мимо девушка Эльвира и отвезла его в ветклинику "Кот и пес". Лечебница на хорошем счету у местных жителей, в интернете положительные отзывы. В клинике открыли сбор средств на лечение собаки, чтобы приобрести для нее дорогостоящие пластины и спицы.

На объявление откликнулась местная жительница Юлия Бикметова, пожалевшая Джульетту. "Я люблю животных и иногда помогала этому приюту, привозила корма. Мои животные раньше там лечились, те же прививки делали. Я Джульетту увидела, а она очень на мою собачку похожа. Я не прошла мимо, потому что понимала, ее никто не заберет, ее еще лечить нужно", – рассказала Москве 24 Бикметова. Девушка уверяет, что в общей сложности передала ветеринару 85 тысяч рублей.

Сперва я перевела Жанне Владимировне (Зариповой, владелице ветклиники. – Прим. ред.) пять тысяч на пеленки, на памперсы, на еду. В начале сентября я передала ей еще 80 тысяч наличными. В этот же день она прооперировала Джульетту.
Юлия Бикметова
хозяйка Джульетты

Месяц после операции собака оставалась в ветклинике "Кот и пес" в клетке с загипсованными лапами. Юлия уверяет, что каждый день навещала Джульетту, носила вареную курицу и мясо, пеленки. Юлия сообщила, что спустя два месяца после операции ей разрешили забрать той-терьера домой.

"В первые дни все было нормально. Но потом я обратила внимание на нездоровый запах, на лапах появился гной", – рассказала Бикметова. Девушка вновь привезла собаку в ветклинику с просьбой помочь. Гипс с одной лапы сняли, однако собаке не полегчало. "Лежала как овощ", – говорит Юлия. В итоге она повезла животное к другим ветеринарам в Уфу.

"Когда врачи сделали рентген, они увидели три столярных сверла в виде звезды в передней лапе. Скорее всего, изначально их было шесть", – говорит Юлия.

При этом на задних лапах у собаки стояли интромодулярные спицы, уверяет Бикметова. Девушка подозревает, что ветеринар решилась лечить собаку сверлами из корыстных мотивов. "Изначально у нее был мотив заработать, а не вылечить. На лечение Джульетты ей перечисляли деньги в том числе мои подписчики – из Сургута, Санкт-Петербурга. Поэтому она купила самые дешевые материалы, чтобы сэкономить на операции", – предположила девушка.

А были ли сверла?

Фото: instagram.com/mamazarga

В беседе с Москвой 24 Жанна Зарипова опровергла получение денег на лечение собаки. По ее словам, операции животного проводились на средства ветклиники. Ветеринар уверяет, что Юлия Бикметова пиарится на Джульетте и никакие сверла животному не устанавливали. По словам главы клиники, за два месяца девушка навестила питомца около 5 раз.

"Собака поступила в состоянии глубокого оглушения. Предагональное состояние, температура – 34,9 градуса, кровотечение, сломаны все лапы, множественные травмы. С ней всю ночь находились я и фельдшер. Не было гарантий, что она выживет. Мы стабилизировали состояние, капельницы. На следующий день сделали рентген, оказались сломаны четыре лапы. На третий день ее прооперировали", – рассказала Жанна Зарипова.

Мы так не работаем, это невозможно просто. Четыре лапы оперировать и в передние поставить сверла. Для чего? Мы не ставили сверла. Но она оперировала где-то после нас собаку, не знаю, что могли сделать с бедным животным.
Жанна Зарипова
ветеринарный врач ветклиники "Кот и пес"

Зарипова утверждает, что она согласилась передать собаку Юлии лишь на несколько дней. 4 ноября ветеринар подала в полицию заявление о пропаже Джульетты: на тот момент собаку уже привили и врач оформила ей ветеринарный паспорт на свое имя. Вскоре Жанна Зарипова написала еще одно заявление в полицию о клевете и хищении, попутно обвинив Бикметову в вымогательстве 80 тысяч рублей.

Тем временем забравшая к себе домой Джульетту девушка подала встречное заявление в полицию о мошенничестве. Она разыскала предыдущих владельцев и купила у них собаку за 1 000 рублей, оформив договор купли-продажи. "Сейчас Джульетта является моим законным имуществом, а я являюсь ее представителем. Спора, кому же принадлежит Джульетта, больше не может быть", – сказала новая хозяйка.

Параллельно заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными на бывшего хозяина Джульетты, а сама собака проходит по делу в качестве вещдока.

Закон суров

Фото: instagram.com/mamazarga

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе с Москвой 24 заявила, что Юлия Бикметова вправе рассчитывать на компенсацию. "Сверла не обладают теми физическими характеристиками, которые позволяли бы безопасно вводить их в тело животного. Поэтому владелец животного имеет полное право потребовать возмещения убытков – понесенных расходов на восстановление животного после данной операции, а также и возмещения стоимости операции", – говорит юрист.

В то же время она отмечает, что без чека будет трудно доказать факт передачи денег и факт оказания самих ветеринарных услуг. Но, даже если помощь собаке была оказана бесплатно, это не позволяет ветеринарному врачу нарушать сами правила оказания помощи животному, подчеркивает специалист.

Лицензирование ветклиник

Фото: depositphotos/SergPoznanskiy

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Москвой 24 рассказал, что в курсе истории и готов вмешаться, как только получит обращение от хозяйки животного. Депутат намерен обратиться в прокуратуру.

"С моей точки зрения, имеется несколько возможных составов правонарушений. Можно квалифицировать и как мошеннические действия, потому что под видом медицинских манипуляций, использования медицинских приспособлений, связанных с протезированием, было применено то, что применяться в ветеринарии в принципе не может. Надо расследовать это. Мне кажется, даже есть основания квалифицировать это как жестокое обращение, потому что еще неизвестно, как история закончится (для собаки. – Прим. ред.)", – сказал депутат.

В связи с произошедшим Владимир Бурматов выступил за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности в России.

"Отмена лицензирования ветеринарной деятельности была ошибкой, надо это признать и исправить ее. Нужно вводить реестр ветеринарных врачей, для того чтобы можно было контролировать и вводить ответственность за подобные фактически преступные действия. Этот вопрос решается нормативными актами правительства РФ, усилий Госдумы здесь не требуется", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных. Поправки в закон об обязательной маркировке животных, внесенный в Госдуму в ноябре прошлого года, намерен подготовить Минсельхоз РФ, сообщил Владимир Бурматов. Сейчас в документе речь идет только о сельхозживотных.

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать