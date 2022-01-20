В Госдуме призвали усилить контроль за ветврачами после установки сверла в лапы собаки

Жительница Башкирии обвинила ветеринара в том, что ее собаке во время операции вместо медицинских спиц установили столярные сверла. Между ветеринаром и хозяйкой начались юридические тяжбы, обе забрасывают друг друга заявлениями в полицию. После травмы собаки прошло уже 4,5 месяца (бывшие хозяева выкинули ее с третьего этажа), а животное до сих пор не может ходить. Выясняли подробности истории и поговорили с депутатом Госдумы о том, как можно избежать подобных происшествий.

Страсти по Джульетте

История той-терьера Джульетты началась в конце августа 2021 года в башкирском поселке Серафимовском. В этот день собаку выкинули на улицу с третьего этажа. Животное сломало ребро и все четыре лапы. На улице питомца подобрала проезжавшая мимо девушка Эльвира и отвезла его в ветклинику "Кот и пес". Лечебница на хорошем счету у местных жителей, в интернете положительные отзывы. В клинике открыли сбор средств на лечение собаки, чтобы приобрести для нее дорогостоящие пластины и спицы.

На объявление откликнулась местная жительница Юлия Бикметова, пожалевшая Джульетту. "Я люблю животных и иногда помогала этому приюту, привозила корма. Мои животные раньше там лечились, те же прививки делали. Я Джульетту увидела, а она очень на мою собачку похожа. Я не прошла мимо, потому что понимала, ее никто не заберет, ее еще лечить нужно", – рассказала Москве 24 Бикметова. Девушка уверяет, что в общей сложности передала ветеринару 85 тысяч рублей.





Юлия Бикметова хозяйка Джульетты Сперва я перевела Жанне Владимировне (Зариповой, владелице ветклиники. – Прим. ред.) пять тысяч на пеленки, на памперсы, на еду. В начале сентября я передала ей еще 80 тысяч наличными. В этот же день она прооперировала Джульетту.

Месяц после операции собака оставалась в ветклинике "Кот и пес" в клетке с загипсованными лапами. Юлия уверяет, что каждый день навещала Джульетту, носила вареную курицу и мясо, пеленки. Юлия сообщила, что спустя два месяца после операции ей разрешили забрать той-терьера домой.

"В первые дни все было нормально. Но потом я обратила внимание на нездоровый запах, на лапах появился гной", – рассказала Бикметова. Девушка вновь привезла собаку в ветклинику с просьбой помочь. Гипс с одной лапы сняли, однако собаке не полегчало. "Лежала как овощ", – говорит Юлия. В итоге она повезла животное к другим ветеринарам в Уфу.

"Когда врачи сделали рентген, они увидели три столярных сверла в виде звезды в передней лапе. Скорее всего, изначально их было шесть", – говорит Юлия.

При этом на задних лапах у собаки стояли интромодулярные спицы, уверяет Бикметова. Девушка подозревает, что ветеринар решилась лечить собаку сверлами из корыстных мотивов. "Изначально у нее был мотив заработать, а не вылечить. На лечение Джульетты ей перечисляли деньги в том числе мои подписчики – из Сургута, Санкт-Петербурга. Поэтому она купила самые дешевые материалы, чтобы сэкономить на операции", – предположила девушка.

А были ли сверла?

В беседе с Москвой 24 Жанна Зарипова опровергла получение денег на лечение собаки. По ее словам, операции животного проводились на средства ветклиники. Ветеринар уверяет, что Юлия Бикметова пиарится на Джульетте и никакие сверла животному не устанавливали. По словам главы клиники, за два месяца девушка навестила питомца около 5 раз.

"Собака поступила в состоянии глубокого оглушения. Предагональное состояние, температура – 34,9 градуса, кровотечение, сломаны все лапы, множественные травмы. С ней всю ночь находились я и фельдшер. Не было гарантий, что она выживет. Мы стабилизировали состояние, капельницы. На следующий день сделали рентген, оказались сломаны четыре лапы. На третий день ее прооперировали", – рассказала Жанна Зарипова.





Жанна Зарипова ветеринарный врач ветклиники "Кот и пес" Мы так не работаем, это невозможно просто. Четыре лапы оперировать и в передние поставить сверла. Для чего? Мы не ставили сверла. Но она оперировала где-то после нас собаку, не знаю, что могли сделать с бедным животным.

Зарипова утверждает, что она согласилась передать собаку Юлии лишь на несколько дней. 4 ноября ветеринар подала в полицию заявление о пропаже Джульетты: на тот момент собаку уже привили и врач оформила ей ветеринарный паспорт на свое имя. Вскоре Жанна Зарипова написала еще одно заявление в полицию о клевете и хищении, попутно обвинив Бикметову в вымогательстве 80 тысяч рублей.

Тем временем забравшая к себе домой Джульетту девушка подала встречное заявление в полицию о мошенничестве. Она разыскала предыдущих владельцев и купила у них собаку за 1 000 рублей, оформив договор купли-продажи. "Сейчас Джульетта является моим законным имуществом, а я являюсь ее представителем. Спора, кому же принадлежит Джульетта, больше не может быть", – сказала новая хозяйка.

Параллельно заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными на бывшего хозяина Джульетты, а сама собака проходит по делу в качестве вещдока.

Закон суров

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе с Москвой 24 заявила, что Юлия Бикметова вправе рассчитывать на компенсацию. "Сверла не обладают теми физическими характеристиками, которые позволяли бы безопасно вводить их в тело животного. Поэтому владелец животного имеет полное право потребовать возмещения убытков – понесенных расходов на восстановление животного после данной операции, а также и возмещения стоимости операции", – говорит юрист.

В то же время она отмечает, что без чека будет трудно доказать факт передачи денег и факт оказания самих ветеринарных услуг. Но, даже если помощь собаке была оказана бесплатно, это не позволяет ветеринарному врачу нарушать сами правила оказания помощи животному, подчеркивает специалист.

Лицензирование ветклиник

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Москвой 24 рассказал, что в курсе истории и готов вмешаться, как только получит обращение от хозяйки животного. Депутат намерен обратиться в прокуратуру.

"С моей точки зрения, имеется несколько возможных составов правонарушений. Можно квалифицировать и как мошеннические действия, потому что под видом медицинских манипуляций, использования медицинских приспособлений, связанных с протезированием, было применено то, что применяться в ветеринарии в принципе не может. Надо расследовать это. Мне кажется, даже есть основания квалифицировать это как жестокое обращение, потому что еще неизвестно, как история закончится (для собаки. – Прим. ред.)", – сказал депутат.

В связи с произошедшим Владимир Бурматов выступил за возвращение лицензирования ветеринарной деятельности в России.

"Отмена лицензирования ветеринарной деятельности была ошибкой, надо это признать и исправить ее. Нужно вводить реестр ветеринарных врачей, для того чтобы можно было контролировать и вводить ответственность за подобные фактически преступные действия. Этот вопрос решается нормативными актами правительства РФ, усилий Госдумы здесь не требуется", – заключил депутат.

Ранее стало известно, что в России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных. Поправки в закон об обязательной маркировке животных, внесенный в Госдуму в ноябре прошлого года, намерен подготовить Минсельхоз РФ, сообщил Владимир Бурматов. Сейчас в документе речь идет только о сельхозживотных.

