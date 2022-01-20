Домашних питомцев могут включить в закон об обязательной маркировке животных

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В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных. Об этом со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова сообщает газета "Известия".

По словам парламентария, поправки в внесенный в ноябре прошлого года в ГД закон об обязательной маркировке животных намерен подготовить Минсельхоз РФ. Сейчас в документе речь идет только о сельхозживотных.

Депутат также сообщил, что получил письмо из министерства, в котором указывается, что ведомство ведет работу по этому вопросу. В частности, в Минсельхозе отметили, что доработать законопроект планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении.

"Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти", – сказала Бурматов.

Он подчеркнул, что данные поправки позволят привлекать к ответственности хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Парламентарий также считает, что учет животных должен быть бесплатным. Кроме того, у граждан должно быть право выбора, как маркировать своего питомца. Среди возможных вариантов Бурматов назвал бирку, клеймо или чип.

Ранее сообщалось, что кабмин поддержал идею о штрафах за неправильное содержание питомцев. Речь идет о суммах от 500 до 1 500 рублей за первое нарушение. Если история повториться, то размер штрафа увеличится до 3 000 рублей.