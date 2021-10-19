В России предлагают штрафовать за неправильное содержание домашних животных

За домашних животных вступилось российское правительство. В кабинете министров поддержали идею, что за неправильное содержание питомцев нужно штрафовать.

Сейчас в законе есть правила обращения с животными – надлежащий уход, ветеринарная помощь и другое. А вот ответственность за нарушение требований никак не прописана.

И вот теперь штрафы хотят законодательно закрепить. Речь идет о суммах от 500 до 1 500 рублей за первое нарушение. Если история повториться, то размер штрафа увеличится до 3 000 рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.