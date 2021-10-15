Октябрь в столице сменил сухой курс погоды на влажный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на смену сухой погоде пришли дожди, которые сохранятся в городе в ближайшие дни, сообщает портал "Метеоновости".

"В среду в Москве и области начался дождь, но был он пока небольшим. В четверг, 14 октября, балканский вихрь оказался над Москвой, дождь усилился. А в ночь на пятницу осадки были наиболее интенсивными", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице метеостанция ВДНХ зарегистрировала 15 миллиметров осадков, в районе МГУ выпало почти 16 миллиметров. По данным синоптиков, в Подмосковье выпало от 3 до 8 миллиметров осадков.

Таким образом, в столице октябрьская норма осадков уже выполнена на 44%.

Ранее сообщалось, что октябрь 2021 года может войти в тройку самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений в столице. Метеорологи рассказали, что нехарактерную для октября сухую погоду в Москву принес антициклон. За первую неделю месяца в столице не выпало ни капли дождя.

По словам специалистов, месячная норма осадков для октября в Москве составляет 58 миллиметров. Менее 10 миллиметров в городе выпадало всего трижды: в 1951, 1961 и 1987 годах.

