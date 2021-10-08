Октябрь в Москве может войти в топ-3 самых сухих месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Октябрь 2021 года может войти в тройку самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений в столице. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Метеорологи рассказали, что нехарактерную для октября сухую погоду в Москву принес антициклон. За первую неделю месяца в столице не выпало ни капли дождя. При этом влияние антициклона сохранится еще несколько дней.

"И первая декада месяца войдет в историю наблюдений с абсолютным дефицитом осадков", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, месячная норма осадков для октября в Москве составляет 58 миллиметров. Менее 10 миллиметров в городе выпадало всего трижды: в 1951, 1961 и 1987 годах. В октябре 2021 года небольшие дожди прогнозируются лишь в середине следующей недели.

Ранее специалисты центра "Фобос" пообещали москвичам солнечную погоду в выходные. В дневное время температура воздуха будет доходить до +13 градусов.

В свою очередь, ведущий сотрудник "Фобоса" Евгений Тишковец рассказал, что золотая солнечная осень продержится в Москве до вторника, 12 октября. Со среды начнутся осадки, усилится ветер, будет падать температура.

