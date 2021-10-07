Золотая солнечная осень в столице завершится на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве золотая солнечная осень завершится на следующей неделе, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, солнечная погода продержится до вторника, а со среды начнутся осадки, усилится ветер, температура воздуха будет понижаться.

"В ближайшую пятидневку мы будем оставаться в достаточно однотипной погоде, именуемой старым бабьим летом, благодаря скандинавскому антициклону. Будет солнечно, без осадков, ночами температура будет колебаться от -4 до +1 градуса, днем – в среднем +8…+13 градусов", – рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что в ночь на четверг в столице зафиксировали первые заморозки. По его словам, небольшой минус также ожидается в ближайшие четыре ночи.

Ранее москвичей предупредили о сохранении рекордно высокого атмосферного давления. Погоду по-прежнему формирует обширный антициклон. Аномально высокое давление может стать для людей с заболеваниями сердца и сосудов серьезной нагрузкой.

Постепенно снижаться атмосферное давление начнет к выходным. Ко вторнику следующей недели оно упадет на 10 пунктов – до 750 миллиметров ртутного столба.

