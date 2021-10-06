Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

Фото: Агенство "Москва"
В ночь на 7 октября температура в столичном регионе опустится до –5 градусов. Об этом сообщает портал "Метеовести".
"Температура в черте города понизится до 0…–2 градусов, в Подмосковье заморозки могут достигать –5 градусов. Но завтра при обилии солнца можно рассчитывать на повышение температуры до +10…+12 градусов, по области – +8…+13 градусов", – говорится в сообщении.
Такая же погода ожидается в пятницу, 8 октября. В выходные дни будет облачно. В воскресенье днем температура опустится до +6…+11 градусов.
"В отсутствие ветра такие погодные условия в полной мере позволят насладиться прощальными красками золотой осени", – отметили синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что сезон предзимья в ЦФО начнется в середине октября. Данное явление связывают с изменением циркуляции атмосферного воздуха. Всего ученые выделяют шесть сезонов: осень, предзимье, зима, весна и два летних сезона.
Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве можно не ждать
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